Здравствуйте, ищу хорошего специалиста, который бы смог помочь написать и разработать парсер для циана. Условия оплаты: фикс на разработку + дальнейшая поддержка и адаптация по таймшитах; ...
Стоимость работы: цена договорная
Профессиональный опыт: более года
Форма собственности: Физ. лицо
Способы оплаты: безналичный расчёт
Занимаюсь производством видеоконтента на протяжении несколько лет.
Работал в основном с ютуб-каналами.
Основал интернет-студию для того,
чтобы легче найти мою команду: https://www.unimation.ru/
Внимательно следу за почтой, так что не стесняйтесь нам писать: [email protected]
Портфолио проектов: https://freelansim.ru/freelancers/freeburger/projects
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