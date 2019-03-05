freeburger

Валентин freeburger

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка видеоконтента!

Стоимость работы: цена договорная

Профессиональный опыт: более года

Форма собственности: Физ. лицо

Способы оплаты: безналичный расчёт

Занимаюсь производством видеоконтента на протяжении несколько лет.

Работал в основном с ютуб-каналами. 

Основал интернет-студию для того,

чтобы легче найти мою команду: https://www.unimation.ru/

Внимательно следу за почтой, так что не стесняйтесь нам писать: [email protected]

Портфолио проектовhttps://freelansim.ru/freelancers/freeburger/projects