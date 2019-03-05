freeburger

Нужно разработать сайт для студенческой организации: Нами была продумана вся структура и также нарисовали схематичный макет (см. вложения). Смотреть ТЗ можно здесь. Из основных пунктов: нужен адаптивный дизайн (использование css-framework-ов)нужны будут ...