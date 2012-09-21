freecoder_xx

Java EE и C++ разработчик

1) Окончил саратовский Колледж радиоэлектроники по направлению "Вычислительная техника". Получил навыки программирования и ремонта ПК. Присваиваемая квалификация - техник по обслуживанию ВТ. Часто пользуюсь полученными знаниями - домашнюю технику ремонтирую сам :)

2) Работал в ООО "Машиностроитель" C++ программистом. Дорабатывал ПО тренажёрного комплекса для машинистов выпровочно-подбивочно-рихтовочных машин. Часто ездил в командировки, приходилось тесно общаться с заказчиками и рабочими в цеху.

3) Окончил Саратовский Государственный Университет (классический), факультет "Компьютерных наук и информационных технологий". В университете получил всестороннее образование с внушительным креном в область математики и кибернетики :). Работал на факультете лаборантом, вместе с друзьями создавали автоматизированные системы для факультета: "Приёмная комиссия" и "Деканат". Эти Java EE приложения используются родным деканатом до сих пор. Получил диплом с отличием и квалификацию "математик, системный программист".

4) Окончил дополнительные курсы обучения "Разработка Java Enterprise приложений" и "Профессиональное пограммирование на С++ в Unix", проводимые корпорацией Mirantis.

5) Обучаюсь в аспирантуре кафедры "Математической кибернетики и компьютерных наук", имею тесные контакты с Институтом проблем точной механики и управления РАН.

6) Имею опыт преподавания в университете практических занятий по информатике и программированию на С++ с использованием STL.

7) Имею полуторогодичный опыт работы в компании EPAM Systems в качестве Java EE разработчика.

Увлекаюсь фрактальной геометрией, кибернетикой, материалистической диалектикой, промышленным программированием, автоматизацией предприятий, трёхмерной графикой, научной и социальной фантастикой, катанием на коньках, боевыми искусствами, уличными танцами, поисками решений глобальных проблем современности.