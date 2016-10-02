$100
Стиль страниц - строгий. Сетка и элементы управления materialize Требования к странице в прикреплённом ТЗ
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
9 лет назад
Стиль страниц - строгий. Сетка и элементы управления materialize Требования к странице в прикреплённом ТЗ
Необходимо разработать логотип для сайта агенства подбора персонала и организации туристических путешествий.
Необходимо нарисовать логотип и сайт для организации найма персонала и путешествий заграницей В дизайне применять сетку и элементы библиотеки materialize Основные направления деятельности: Подмена (подбор кандидата или команды на должность ...