Мои навыки

HTML/CSS

Преобразование PSD макета в HTML страницу. Адаптивная, кроссбраузерная верстка. В работе использую сетку Bootstrap, препроцессор SASS.

JavaScript

Во всех работах использую jQuery + jQuery библиотеки. Для создания SPA приложений использую Angular 2, но коммерческих проектов, в данный момент нет.

Есть опыт использования TypeScript, Angular2 и Node/Express.js. Есть проект на GitHub, где я использую вышеперечисленный технологии - https://github.com/freeddev/testApp.

Суть проект в том, что после регистрации пользователю доступный небольшой тест.

Так же в своей работе использую сборщик Gulp.

SQL

Есть опыт работы с СУБД MySql и phpMyAdmin.

WordPress

Есть опыт натяжки верстки на CMS WordPress, в работе использую плагин ACF (Advanced Custom Fields).