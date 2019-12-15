Мои навыки
- HTML/CSS
- JavaScript
Есть опыт использования TypeScript, Angular2 и Node/Express.js. Есть проект на GitHub, где я использую вышеперечисленный технологии - https://github.com/freeddev/testApp.
Суть проект в том, что после регистрации пользователю доступный небольшой тест.
Так же в своей работе использую сборщик Gulp.
- SQL
- WordPress
Портфолио
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