C++, Win32, OpenGL, Flash, ActionScript2.0, разработка ПО, в частности игр
Место проживания: Россия, Краноярск.
E-mail: [email protected]
Навыки и опыт:
- Разработка и написание ПО: графических приложений, компьютерных игр
- Создание Flash-приложений
Владение программными продуктами:
- Microsoft Visual Studio
- Macromedia/Adobe Flash
Знание языков программирования:
- C/C++
- ActionScript 2.0
API:
- Win32
- OpenGL
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Прикладное ПО
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Разработка игр
нет отзывов
от $50
от 20 дней
нет рейтинга