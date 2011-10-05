freegodsoul

Вячеслав freegodsoul

 
33 годаРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
C++, Win32, OpenGL, Flash, ActionScript2.0, разработка ПО, в частности игр

Место проживания: Россия, Краноярск.

E-mail: [email protected]

Навыки и опыт:

- Разработка и написание ПО: графических приложений, компьютерных игр

- Создание Flash-приложений

Владение программными продуктами:

- Microsoft Visual Studio

- Macromedia/Adobe Flash

Знание языков программирования:

- C/C++

- ActionScript 2.0

API:

- Win32

- OpenGL

FlashActionScriptOpenGL
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
от 20 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $50
от 20 дней
нет рейтинга