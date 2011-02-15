Системный администратор. Программист.
Обширный опыт работы в области настройки и сопровождения основанных на Linux систем.
Большой опыт работы с Debian и Gentoo.
Настройка nginx + php-fpm, apache2 + mod_php/mod_perl, связки nginx + apache2.
Настройка mysql, vsftpd, vpn (openvpn или pptp + iptables), ssl.
Настройка ldap, nfs.
Настройка iptables;
Установка и настройка phpmyadmin, otrs, redmine.
Программист Perl, shell и C++.
Программист PHP.
Имею опыт администрирования масштабируемых высоконагруженных проектов.
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