freehck

Дмитрий freehck

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Системный администратор. Программист.

Обширный опыт работы в области настройки и сопровождения основанных на Linux систем.

Большой опыт работы с Debian и Gentoo.

Настройка nginx + php-fpm, apache2 + mod_php/mod_perl, связки nginx + apache2.

Настройка mysql, vsftpd, vpn (openvpn или pptp + iptables), ssl.

Настройка ldap, nfs.

Настройка iptables;

Установка и настройка phpmyadmin, otrs, redmine.

Программист Perl, shell и C++.

Программист PHP.

Имею опыт администрирования масштабируемых высоконагруженных проектов.

Веб-программирование
нет отзывов
от $20
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Системное администрирование
нет отзывов
от $40
нет рейтинга