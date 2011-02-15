Системный администратор. Программист.

Обширный опыт работы в области настройки и сопровождения основанных на Linux систем.

Большой опыт работы с Debian и Gentoo.

Настройка nginx + php-fpm, apache2 + mod_php/mod_perl, связки nginx + apache2.

Настройка mysql, vsftpd, vpn (openvpn или pptp + iptables), ssl.

Настройка ldap, nfs.

Настройка iptables;

Установка и настройка phpmyadmin, otrs, redmine.

Программист Perl, shell и C++.

Программист PHP.

Имею опыт администрирования масштабируемых высоконагруженных проектов.