freehr

Татьяна freehr

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Подбор персонала в кратчайшие сроки

Менеджер по подбору персонала:

-проведение массового подбора персонала;

-проведение полного цикла качественного подбора персонала;

-написание текстов вакансий и стратегий закрытия позиций;

-размещение вакансий в средствах массовой информации;

-разработка заданий и тестов для подбора персонала;

-оценка работы персонала;

-проведение телефонных интервью и личных собеседований с кандидатами;

-проведение групповых конкурсов по подбору персонала;

-успешный опыт проведения подбора персонала.начиная от линейных сотрудников до Топ менеджеров;

-опытом сотрудничества с учебными заведениями, центрами занятости.

-опыт работы в массовом подборе персонала;

-опыт подбора самых востребованных рабочих профессий.

-опыт подбора удаленных городов и населенных пунктов.

- построение системы обучения и развития команды продаж;

- разработка обучающих программ;

-привлечение сотрудников с других организаций/компаний.