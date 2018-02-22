Менеджер по подбору персонала:
-проведение массового подбора персонала;
-проведение полного цикла качественного подбора персонала;
-написание текстов вакансий и стратегий закрытия позиций;
-размещение вакансий в средствах массовой информации;
-разработка заданий и тестов для подбора персонала;
-оценка работы персонала;
-проведение телефонных интервью и личных собеседований с кандидатами;
-проведение групповых конкурсов по подбору персонала;
-успешный опыт проведения подбора персонала.начиная от линейных сотрудников до Топ менеджеров;
-опытом сотрудничества с учебными заведениями, центрами занятости.
-опыт работы в массовом подборе персонала;
-опыт подбора самых востребованных рабочих профессий.
-опыт подбора удаленных городов и населенных пунктов.
- построение системы обучения и развития команды продаж;
- разработка обучающих программ;
-привлечение сотрудников с других организаций/компаний.