ТОО IT Group Kazakhstan
Работая на рынке веб-разработки 13 лет мы получили колоссальный опыт создания проектов от простых сайтов до сложных систем в области образования, медицины и электронной торговли. Мы специализируемся на обслуживании интернет и интранет сайтов, продвижению сайтов в поисковых системах Yandex и Google, создании и внедрении специализированных программ работающих на основе веб-технологий, разработка сайтов эксклюзивных под ключ, так и недорогих на основе готовых решений. Никогда не оставляем наших клиентов, считая всех своими друзьями и работаем ориентируясь на качественные и долгосрочные отношения.
Портфолио
- Модернизация сайта ТОО «Фирма Родник»121 просмотр
- Разработка сайта «Флора Дизайн»114 просмотров
- ТОО «ТУЗ»115 просмотров
- ТОО «Garant Post Service»111 просмотров
- Онлайн молодежная «Биржа труда»109 просмотров
- Концепт сайта «Organic»113 просмотров
- Концепт промо-сайта «Coca-Cola»256 просмотров
- Разработка сайта «Insar»106 просмотров
- Финансовый портал Казахстана «Sravnivai»114 просмотров