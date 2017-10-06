ТОО IT Group Kazakhstan

Работая на рынке веб-разработки 13 лет мы получили колоссальный опыт создания проектов от простых сайтов до сложных систем в области образования, медицины и электронной торговли. Мы специализируемся на обслуживании интернет и интранет сайтов, продвижению сайтов в поисковых системах Yandex и Google, создании и внедрении специализированных программ работающих на основе веб-технологий, разработка сайтов эксклюзивных под ключ, так и недорогих на основе готовых решений. Никогда не оставляем наших клиентов, считая всех своими друзьями и работаем ориентируясь на качественные и долгосрочные отношения.