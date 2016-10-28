freelance1

Разработка сайтов под ключ
Разрабатываю сайты под ключ как с нуля. Опыт 4 года. В работе использую такие технологии как:
-- Базы данных: Mysql, SqlLite,
-- Фреймворки: Laravel. YII, Codeigniter, Kohana, Fuelphp,Angular JS
-- Библиотеки: Jquery
Языки: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML, CSS, LESS.
CMS: Open-Cart, Wordpress, Joomla, Simpla
FrameWorks: Twitter Bootstrap, JQuery, Codeigniter, Laravel, (3,4, 5), Kohana, FuelPhp, Немного YII
CMS использую если требует заказчик, в основном делаю все на фреймворке или с нуля, но так как с нуля долго и дорого, то средний вариант это фреймворк.
Сайт визитка: от 5 000 руб.
Интернет магазин: от 20 000 руб.
Контакты:
EMAIL: [email protected]
SKYPE: fabrigas2013
TELEGRAM: @fabrigas201
Действие аккаунта приостановлено!