freelance1

Разработка сайтов под ключ

Разрабатываю сайты под ключ как с нуля. Опыт 4 года. В работе использую такие технологии как:

-- Базы данных: Mysql, SqlLite,

-- Фреймворки: Laravel. YII, Codeigniter, Kohana, Fuelphp,Angular JS

-- Библиотеки: Jquery

Языки: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML, CSS, LESS.

CMS: Open-Cart, Wordpress, Joomla, Simpla

FrameWorks: Twitter Bootstrap, JQuery, Codeigniter, Laravel, (3,4, 5), Kohana, FuelPhp, Немного YII

CMS использую если требует заказчик, в основном делаю все на фреймворке или с нуля, но так как с нуля долго и дорого, то средний вариант это фреймворк.

Сайт визитка: от 5 000 руб.

Интернет магазин: от 20 000 руб.

Контакты:

EMAIL: [email protected]

SKYPE: fabrigas2013

TELEGRAM: @fabrigas201