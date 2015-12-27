ПОИСК В СОЦ. СЕТЯХ ВКонтакте, Facebook, Instagram ТОЛЬКО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ !!!

SMM. Таргетинг. аналитика Администратор 26 групп Вконтакте. продвижением в социальных сетях таких как ВКонтакте, Facebook, InstagramЛидогенерация (англ. lead generation) — маркетинговая тактика, направленная на поиск потенциальных клиентов с определенными контактными даннымиЗанимаюсь продвижением брендов и компаний в социальных сетях: SEO-продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google:• Контекстная реклама Яндекс директ и Google adwords:• SMM-продвижение и ведение групп в социальных сетях:- Привлечение ЦА/новых подписчиков/реальных отзывов/комментариев/откликов- Лояльность аудитории/увеличение активности- Проведение интересных конкурсов/интерактивов (большой опыт)- Общение с подписчиками/работа с негативом- Организация рекламных кампаний в других сообществах схожей тематикиАналитика и мониторинг покупательской способности !Более 5 лет профессионально занимаюсь SMMработа с иностранными компаниями по поиску клиентов соц. сетях Уникальные технологии по поиску клиентов которые проявили интерес к продукту или услуги в течение 24 часов !!! ПОИСК ТОЛЬКО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ !!!Рассматриваю только серьёзные предложения !!!ЦЕНА БАЗОВОГО ПАКЕТА от 30.000 рублей !!!ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ТОЛЬКО ПОСЛЕ МОНИТОРИНГА НИШИ ! ВАЖНО !!!