freelanceadm

Антон Админ freelanceadmfreelanceadm
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Профессиональное администрирование Debian, Ubuntu, FreeBSD
Установка, настройка и администрирование серверов под FreeBSD, Debian и Ubuntu:
- Web-сервера – помощь в выборе хостера для VPS/VDS, инсталляция необходимого программного обеспечения для создания вашего сайта (Apache, nginx, PHP, MySQL и.т.д.);
- Шлюзы для доступа в интернет из локальной сети (Firewall, NAT, VPN и др.);
- Автоматизация процессов на bash, perl, python;
- Помощь в создании личного VPN для безопасного web-серфинга.
Приветствуется как разовая работа, так и долгосрочные отношения.
Действие аккаунта приостановлено!