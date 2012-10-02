freelanceadm

Профессиональное администрирование Debian, Ubuntu, FreeBSD

Установка, настройка и администрирование серверов под FreeBSD, Debian и Ubuntu:

- Web-сервера – помощь в выборе хостера для VPS/VDS, инсталляция необходимого программного обеспечения для создания вашего сайта (Apache, nginx, PHP, MySQL и.т.д.);

- Шлюзы для доступа в интернет из локальной сети (Firewall, NAT, VPN и др.);

- Автоматизация процессов на bash, perl, python;

- Помощь в создании личного VPN для безопасного web-серфинга.

Приветствуется как разовая работа, так и долгосрочные отношения.