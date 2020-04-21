freelancedmitriy

Дмитрий Пашкин freelancedmitriy

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Менеджер проектов - Project Manager

Организатор и управляющий бизнес-проектами с 6-летним опытом.

Обладатель степени МВА и опыта в построении и управлении более 6 бизнес-проектов.

Открыт для сотрудничества и участия в организации новых видов бизнеса, а также в реорганизации или обновлении старых форматов бизнеса(включая нахождение новых методов ведения и продвижения бизнеса).

Профессиональный опыт - Professional experience

2019 по настоящее время,  Бизнес-партнер “BAL Bakida”

  • Создание и продвижение нового бренда мёда на азербайджанском рынке;
  • Анализ потенциального рынка сбыта;
  • Разработка бренда и стратегии его развития и продвижения;
  • Организация каналов сбыта с привлечением социальных сетей и других интернет ресурсов;
  • Подбор квалифицированного персонала и контроль качества исполнения поставленных задач;
  • Работа с поставщиками, организация и контроль качества на всех этапах поставок товара;
  • Организация оптовых поставок в крупные розничные сети магазинов;
  • Создание и организация продаж через соцсети ;
  • Поиск и найм продавцов;
  • Поиск каналов сбыта;
  • Организация импорта для поставок в розничные сети.
2018 Автор идеи и реализатор startup “AskMeTourist”:

  • Создание бизнес-модели
  • Разработка структуры и ролей для бизнес-идеи
  • Поиск сотрудников
  • Построение и налаживание работы по проекту
  • Подготовка к поиску инвестиций

2018 Бизнес-партнер маникюрных столов “Аir-flow”

  • Тестирование продаж столов для маникюра на рынке Азербайджана;
  • Продвижение в соцсетях, реклама в Интернете;
  • Организация переговоров с салонами красоты;
  • Создание рабочей модели стола в Азербайджане.
2018   Продавец украинской недвижимости на израильском рынке Nadlan:

  • Создание бренда;
  • Постинг рекламы;
  • Продвижение в соцсетях
 2017 Digital-стратег сети магазинов алкоголя «Wine Room» в Израиле:

  • Анализ рынка и создание диджитал-концепции;
  • Создание сайта для компании;
  • Продвижение в соцсетях.
2014 CЕО, Косметика Мёртвого моря “Dead sea in Baku”

  • Создание и организация бизнес-идеи по продаже косметики Мёртвого моря на азербайджанском рынке:
  • Создание бренда;
  • Продажа через соцсети;
  • Привлечение капитала;
  • Создание сайта;
  • Работа с блогерами.
Контакты:

  Cell: 052883 31 35

  Email: [email protected]

  Address: Rishon Lezion, Hashaked 6