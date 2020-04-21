freelancedmitriy

Менеджер проектов - Project Manager
Организатор и управляющий бизнес-проектами с 6-летним опытом.
Обладатель степени МВА и опыта в построении и управлении более 6 бизнес-проектов.
Открыт для сотрудничества и участия в организации новых видов бизнеса, а также в реорганизации или обновлении старых форматов бизнеса(включая нахождение новых методов ведения и продвижения бизнеса).
Профессиональный опыт - Professional experience
2019 по настоящее время, Бизнес-партнер “BAL Bakida”
- Создание и продвижение нового бренда мёда на азербайджанском рынке;
- Анализ потенциального рынка сбыта;
- Разработка бренда и стратегии его развития и продвижения;
- Организация каналов сбыта с привлечением социальных сетей и других интернет ресурсов;
- Подбор квалифицированного персонала и контроль качества исполнения поставленных задач;
- Работа с поставщиками, организация и контроль качества на всех этапах поставок товара;
- Организация оптовых поставок в крупные розничные сети магазинов;
- Создание и организация продаж через соцсети ;
- Поиск и найм продавцов;
- Поиск каналов сбыта;
- Организация импорта для поставок в розничные сети.
- Создание бизнес-модели
- Разработка структуры и ролей для бизнес-идеи
- Поиск сотрудников
- Построение и налаживание работы по проекту
- Подготовка к поиску инвестиций
- Тестирование продаж столов для маникюра на рынке Азербайджана;
- Продвижение в соцсетях, реклама в Интернете;
- Организация переговоров с салонами красоты;
- Создание рабочей модели стола в Азербайджане.
- Создание бренда;
- Постинг рекламы;
- Продвижение в соцсетях
- Анализ рынка и создание диджитал-концепции;
- Создание сайта для компании;
- Продвижение в соцсетях.
- Создание и организация бизнес-идеи по продаже косметики Мёртвого моря на азербайджанском рынке:
- Создание бренда;
- Продажа через соцсети;
- Привлечение капитала;
- Создание сайта;
- Работа с блогерами.