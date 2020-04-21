freelancedmitriy

Менеджер проектов - Project Manager

Организатор и управляющий бизнес-проектами с 6-летним опытом.

Обладатель степени МВА и опыта в построении и управлении более 6 бизнес-проектов.

Открыт для сотрудничества и участия в организации новых видов бизнеса, а также в реорганизации или обновлении старых форматов бизнеса(включая нахождение новых методов ведения и продвижения бизнеса).

Профессиональный опыт - Professional experience

2019 по настоящее время, Бизнес-партнер “BAL Bakida”

Создание и продвижение нового бренда мёда на азербайджанском рынке;

Анализ потенциального рынка сбыта;

Разработка бренда и стратегии его развития и продвижения;

Организация каналов сбыта с привлечением социальных сетей и других интернет ресурсов;

Подбор квалифицированного персонала и контроль качества исполнения поставленных задач;

Работа с поставщиками, организация и контроль качества на всех этапах поставок товара;

Организация оптовых поставок в крупные розничные сети магазинов;

Создание и организация продаж через соцсети ;

Поиск и найм продавцов;

Поиск каналов сбыта;

Организация импорта для поставок в розничные сети.

Создание бизнес-модели

Разработка структуры и ролей для бизнес-идеи

Поиск сотрудников

Построение и налаживание работы по проекту

Подготовка к поиску инвестиций

Тестирование продаж столов для маникюра на рынке Азербайджана;

Продвижение в соцсетях, реклама в Интернете;

Организация переговоров с салонами красоты;

Создание рабочей модели стола в Азербайджане.

Создание бренда;

Постинг рекламы;

Продвижение в соцсетях

Анализ рынка и создание диджитал-концепции;

Создание сайта для компании;

Продвижение в соцсетях.