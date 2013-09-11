freelanceftw

Александр freelanceftw

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Постинг на форумах

    Доброго времени суток! Необходим постер комментариев на форум. Оплата стабильная, работы много. Обращаться в скайп или в лс.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пятисекундная анимация

    Здравствуйте. Необходимо сделать пятисекундную анимацию по следующему плану: 1) Есть окно, на нем висят занавески (их необходимо нарисовать). 2) Занавески раздвигаются, открывается вид из окна (многоэтажный дом, его 3d модель предоставится). ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад