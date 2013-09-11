freelanceftw

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Копирайтинг2 заявки
Закрыт
12 лет назад
Доброго времени суток! Необходим постер комментариев на форум. Оплата стабильная, работы много. Обращаться в скайп или в лс.
Здравствуйте. Необходимо сделать пятисекундную анимацию по следующему плану: 1) Есть окно, на нем висят занавески (их необходимо нарисовать). 2) Занавески раздвигаются, открывается вид из окна (многоэтажный дом, его 3d модель предоставится). ...