freelancelearnhu

LearnHub - образовательная экосистема, позволяющая получить профессию в сфере IT. Мы за практико-ориентированное обучение и хотим, чтобы наши студенты решали реальные задачи.

У нас большая база выпускников и успешных студентов, которые готовы выполнять фриланс-заказы в области разработки, тестирования, графического дизайна, маркетинга, продакшена и других направлений.

Во время выполнения практических задач их поддерживают и курируют опытные эксперты.