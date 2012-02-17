freelancer-yu

Носенко Юрий Михайлович
Мобильный телефон: 8-067-649-27-47
Рабочий телефон: 280-40-75 (звонить с 9:00 до 18:00)
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 11.05.1966 г.
Цель: Фриланс (рерайтинг, написание слоганов, девизов, рекламных текстов, статей, обзоров)
Образование:
1983 г. – 1989 г. Полтавский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – ученый агроном
Опыт работы:
2000 г. - по настоящее время Президиум Украинской академии аграрных наук. Ученый секретарь отделения научного обеспечения трансфера инноваций, старший научный сотрудник.
Основные обязанности:
• координация работы научных учреждений на которые возложены функции региональных центров научного обеспечения регионов Украины;
• подготовка аналитической информации о проведении научных исследований в отраслях аграрного производства, апробации завершенных научных разработок и их внедрении в агропромышленное производство регионов Украины;
• организация заседаний отделения;
• подготовка предложений руководству по улучшению инновационной деятельности в агропромышленном секторе.
Приобрел опыт работы с научно-информационными ресурсами в отрасли сельского хозяйства.
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером как пользователь.
Иностранный язык - английский (хорошо).
Трехлетний опыт написания рекламно-информационных статей в изданиях аграрного профиля. Около 100 статей в журналах «Аграрные вести», «Зерно», «Агровесник Украины», газетах «Химия, агрономия, сервис», «Аграрная страна», «Агробизнес сегодня».
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.