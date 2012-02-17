freelancer-yu

Фриланс (рерайтинг, написание слоганов, девизов, рекламных текстов, статей,

Носенко Юрий Михайлович

Мобильный телефон: 8-067-649-27-47

Рабочий телефон: 280-40-75 (звонить с 9:00 до 18:00)

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 11.05.1966 г.

Цель: Фриланс (рерайтинг, написание слоганов, девизов, рекламных текстов, статей, обзоров)

Образование:

1983 г. – 1989 г. Полтавский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – ученый агроном

Опыт работы:

2000 г. - по настоящее время Президиум Украинской академии аграрных наук. Ученый секретарь отделения научного обеспечения трансфера инноваций, старший научный сотрудник.

Основные обязанности:

• координация работы научных учреждений на которые возложены функции региональных центров научного обеспечения регионов Украины;

• подготовка аналитической информации о проведении научных исследований в отраслях аграрного производства, апробации завершенных научных разработок и их внедрении в агропромышленное производство регионов Украины;

• организация заседаний отделения;

• подготовка предложений руководству по улучшению инновационной деятельности в агропромышленном секторе.

Приобрел опыт работы с научно-информационными ресурсами в отрасли сельского хозяйства.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь.

Иностранный язык - английский (хорошо).

Трехлетний опыт написания рекламно-информационных статей в изданиях аграрного профиля. Около 100 статей в журналах «Аграрные вести», «Зерно», «Агровесник Украины», газетах «Химия, агрономия, сервис», «Аграрная страна», «Агробизнес сегодня».

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию, настойчивость.