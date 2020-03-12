Никита Фомич freelancer100lvlfreelancer100lvl
За год работы в web я сверстал около 15 лейдингов, 2 больших сайта, 4 приложения и выпил 4693 чашек кофе. Так же работал с профессиональными программистами и сделал более 5 различных проектов.
Верстаю на всём, на чём только можно.
Экспертно владею photoshop JavaScript, менее экспертно PHP.
Подробно:
- Базовые знания HTML, CSS, JavaScript (Базовые конструкции языка);
- jQuery - работа с элементами, свойствами, атрибутами,
- Знание препроцессора LESS ( могу изучить SASS они похожи с LESS)
- Процессоры Gulp
- Методология БЭМ
- GitHub
- Есть навыки работы в командной строке Linux.
- Опыт работы с FTP-клиентами (FileZilla)
- Знание компьютерного "железа"
........................................Дополнительная информация.................................
До этого работал дизайнером и помощником руководителя.
Дизайнером в фирме "ФотоКопир", "ИнкоИнвест","ФотоМир".
Помощник руководителя "ИнкоИнвест","ЖКХ позитив".
- Создания презентаций для больших мероприятий и показу продукта.
- Работа в команде
- Публичные выступления, работа с большой аудиторией
- Провидения (организация) программ и мероприятий
- Знания и понимания основ дизайна
- Верстка буклетов
- Дизайн полиграфии
- Организация рабочего процесса
- Знание Excel (Умение пользоваться формулами, строить графики, понимание
основ программы, создание сложных таблиц для бух. учета)
- Знание Word (Понимание основ программы, умение создавать документы)
- Photoshop (Умение редактировать фото, создавать профессиональные презентации, полиграфия, дизайн, макеты)
Мои качества:
Обязательный
Порядочный
Заинтересован в дополнительном образовании
Открыт для новых знаний
- Сертификаты87 просмотров
- Ретушь | Обработка фото83 просмотра
- Визитки | Флаеры | Постеры | Дизайн81 просмотр
- Верстка сайтов | создание макетов | дизайн205 просмотров