Вёрстка | Создание сайтов | Программирование

За год работы в web я сверстал около 15 лейдингов, 2 больших сайта, 4 приложения и выпил 4693 чашек кофе. Так же работал с профессиональными программистами и сделал более 5 различных проектов.

Верстаю на всём, на чём только можно.

Экспертно владею photoshop JavaScript, менее экспертно PHP.

Подробно:

- Базовые знания HTML, CSS, JavaScript (Базовые конструкции языка);

- jQuery - работа с элементами, свойствами, атрибутами,

- Знание препроцессора LESS ( могу изучить SASS они похожи с LESS)

- Процессоры Gulp

- Методология БЭМ

- GitHub

- Есть навыки работы в командной строке Linux.

- Опыт работы с FTP-клиентами (FileZilla)

- Знание компьютерного "железа"

........................................Дополнительная информация.................................

До этого работал дизайнером и помощником руководителя.

Дизайнером в фирме "ФотоКопир", "ИнкоИнвест","ФотоМир".

Помощник руководителя "ИнкоИнвест","ЖКХ позитив".

- Создания презентаций для больших мероприятий и показу продукта.

- Работа в команде

- Публичные выступления, работа с большой аудиторией

- Провидения (организация) программ и мероприятий

- Знания и понимания основ дизайна

- Верстка буклетов

- Дизайн полиграфии

- Организация рабочего процесса

- Знание Excel (Умение пользоваться формулами, строить графики, понимание

основ программы, создание сложных таблиц для бух. учета)

- Знание Word (Понимание основ программы, умение создавать документы)

- Photoshop (Умение редактировать фото, создавать профессиональные презентации, полиграфия, дизайн, макеты)

Мои качества:

Обязательный

Порядочный

Заинтересован в дополнительном образовании

Открыт для новых знаний