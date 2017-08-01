freelancer_w

Адаптивная верстка, сайты "под ключ" на Wordpress. HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, MaterialiseCss
Разработка сайтов любой сложности 3+ лет опыта WEB разработок :
CMS : Wordpress, Magento, Opencart, Bitrix ;
Фреймворки: ReactJS;
Базы данных: PostgresSQL, SQL Server, mongoDB;
Системы сборки задач: Gulp;
Web-технологии:
- HTML5, HTML4
- JavaScript/JQuery
- AJAX
- CSS3, CSS2
- Bootstrap
- SASS
- Node JS
- AngularJS
- Backbone
- Cordova
- PHP
- SEO
- WordPress
- OpenCart
- Bitrix
- Magento
- Joomla
- Drupal