freelancer_w

Вероника freelancer_w

 
30 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Адаптивная верстка, сайты "под ключ" на Wordpress. HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, MaterialiseCss

Разработка сайтов любой сложности

3+  лет опыта WEB разработок :

CMS : Wordpress, Magento, Opencart, Bitrix ;

Фреймворки: ReactJS;

Базы данных: PostgresSQL, SQL Server, mongoDB;

Системы сборки задач: Gulp;

Web-технологии:

  • HTML5, HTML4
  • JavaScript/JQuery
  • AJAX
  • CSS3, CSS2
  • Bootstrap
  • SASS
  • Node JS
  • AngularJS
  • Backbone
  • Cordova
  • PHP
  • SEO
CMS:

  • WordPress
  • OpenCart
  • Bitrix
  • Magento
  • Joomla
  • Drupal
PHPJavascriptWordPressOpenCartMongoDBВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLJoomlaBootstrapDrupalMagentojQueryAjaxБитриксSASSGulpCordovaReact.jsBackbone.jsSQL