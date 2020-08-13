freelancex45

Привет. Мне нужно создать дизайн и фирменный стиль для моего магазина. Баннеры, иконки, лого, ну и постояннная поддержка креативом в дальнейшем. Условие: никаких предоплат!
- Фирменный стиль7 заявокЗакрытгод назад
Привет. Мне нужно создать дизайн и фирменный стиль для моего магазина. Баннеры, иконки, лого, ну и постояннная поддержка креативом в дальнейшем. Условие: никаких предоплат!Фирменный стильнет заявокЗакрытгод назад
Привет. Мне нужно создать дизайн и фирменный стиль для моего магазина. Баннеры, иконки, лого, ну и постояннная поддержка креативом в дальнейшем. Условие: никаких предоплат!Фирменный стильнет заявокЗакрытгод назад
- $2000
Доброго дня! Необходим специалист (разработчик), который создаст инструмент по лидогенерации из любых источников — важно количество лидов и их качество. Это может быть программная разработка, парсер и т.п., да что угодно. Задача одна — требуемое ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте необходимо разослать в течение нескольких дней по 10 000 сообщений в ЛС ВК.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго дня, нужна помощь в установке VirtualBox 6.1 на Ubuntu 18.04 LTS. Никак не победить ошибку: RTR3InitEx failed with rc=-1912 (rc=-1912) The VirtualBox kernel modules do not match this version of VirtualBox. The installation of VirtualBox was apparently ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеются текстовые документы со списком прокси в виде (IP:PORT:LOGINPROXY:PASSPROXY) и списком аккаунтов ВК в виде (LOGIN:PASS).Необходимо написать скрипт, который будет преобразовывать эти списки в один текстовый документ со списком в виде (LOGIN:PASS:IP:PORT:LOGINPROXY:PASSPROXY), при условии, что ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима рассылка в социальных сетях. Интересна наименьшая себестоимость вкупе с качеством работыСоциальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Привет! Необходимо создать 60 разных картинок небольшого размера с текстом для рассылок. Нужно, чтобы отличалось имя картинок, размер, цвета и относительное расположение элементов, текста и графики на картинках. Надо сделать ASAPИллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Необходим специалист по работе с объявлениями Авито. Бюджет любой. Понимание работы с приложениями SELLAVI или AVI-Tool обязательно.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад