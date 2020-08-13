freelancex45

Имеются текстовые документы со списком прокси в виде (IP:PORT:LOGINPROXY:PASSPROXY) и списком аккаунтов ВК в виде (LOGIN:PASS).Необходимо написать скрипт, который будет преобразовывать эти списки в один текстовый документ со списком в виде (LOGIN:PASS:IP:PORT:LOGINPROXY:PASSPROXY), при условии, что ...