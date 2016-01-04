freelancytkina

Виктория freelancytkinafreelancytkina
35 летРоссия/Благовещенск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Начинающий фрилансер с запасом большого энтузиазма в кармане рассмотрит ваши предложения. В арсенале разговорный и письменный китайский, опыт самостоятельных заказов с сайта Taobao.com, insta магазин вещей. Выход на приграничный китайский город Хэй-хэ с возможностью доставки вещей в Россию. Неплохая скорость набирания текстов.
Жду предложения - нахожу решения!
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