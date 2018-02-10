freelanseer

Художник-оформитель допечатной подготовки.

Логотипы

Фирменный стиль

Создание дизайн-макета визиток, приглашений, календарей, а также макетов для трансферной печати.

верстка макетов полиграфической продукции (визитные карточки, листовки, буклеты, брошюры, календари, каталоги и т.д.)

Дизайн макетов для наружной рекламы (баннеры, перетяжки, плакаты, вывески и т.д.)

Создание эскизов и шаблоны проектов от руки

Обработка фотографий, ретушь, обработка, цветокоррекция.

Дизайн и разработка упаковки

Разработка концепции рекламной компании.

Фирменный дизайн.