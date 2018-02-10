freelanseer

Художник-оформитель допечатной подготовки.
Логотипы
Фирменный стиль
Создание дизайн-макета визиток, приглашений, календарей, а также макетов для трансферной печати.
верстка макетов полиграфической продукции (визитные карточки, листовки, буклеты, брошюры, календари, каталоги и т.д.)
Дизайн макетов для наружной рекламы (баннеры, перетяжки, плакаты, вывески и т.д.)
Создание эскизов и шаблоны проектов от руки
Обработка фотографий, ретушь, обработка, цветокоррекция.
Дизайн и разработка упаковки
Разработка концепции рекламной компании.
Фирменный дизайн.