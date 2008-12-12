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Личная информация:

дата рождения: 11. 08. 1984

семейное положение: женат

образование: законченное высшее

Образование:

• 2005 – 2007 Магистерская программа "Биология" в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия";

• 2005 – 2007 Сертификатная программа "Профессиональный перевод" в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия";

• 2000 – 2005 Бакалаврат в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия" (специальность – биология).

Опыт работы:

• 2005 – 2008 внештатный переводчик подразделения "медицина и фармакология" компании A.B.C. Translation Agency (ABC Group of Companies);

• 2007 research assistant в научном экологическом центре CABI Bioscience Europe-Switzerland (г. Делемон, Швейцария);

• 2004 – 2006 сотрудник Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, отдел генетической инженерии растений.

Профессиональные навыки:

• переводы: английский => русский / украинский,

французский => русский / украинский;

• письменные переводы текстов различной тематики (общая лексика, медицина, биология, техника, художественные тексты и др.);

• скоростной компьютерный набор текста;

• Написание уникального контента для сайтов (копирайтинг и рерайтинг).

Родные языки: русский, украинский;

Знание иностранных языков: английский (свободно), французский (свободно);

Знание ПК: на уровне продвинутого пользователя.

Основные достижения:

участие в международных научных конференциях и семинарах с устными докладами (2004 – Вена, Австрия; 2005 – Салдус, Латвия; 2006 – Прага, Чехия; 2007 – Делемон, Швейцария; 2008 – Катовице, Польша).

• Стипендиат программы фонда Виктора Пинчука "Завтра.UA", 2007.

Личностные качества:

Основательность, целеустремленность, высокая работоспособность, способность к саморазвитию.