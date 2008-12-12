Личная информация:
дата рождения: 11. 08. 1984
семейное положение: женат
образование: законченное высшее
Образование:
• 2005 – 2007 Магистерская программа "Биология" в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия";
• 2005 – 2007 Сертификатная программа "Профессиональный перевод" в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия";
• 2000 – 2005 Бакалаврат в Национальном университете "Киево-Могилянская Академия" (специальность – биология).
Опыт работы:
• 2005 – 2008 внештатный переводчик подразделения "медицина и фармакология" компании A.B.C. Translation Agency (ABC Group of Companies);
• 2007 research assistant в научном экологическом центре CABI Bioscience Europe-Switzerland (г. Делемон, Швейцария);
• 2004 – 2006 сотрудник Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, отдел генетической инженерии растений.
Профессиональные навыки:
• переводы: английский => русский / украинский,
французский => русский / украинский;
• письменные переводы текстов различной тематики (общая лексика, медицина, биология, техника, художественные тексты и др.);
• скоростной компьютерный набор текста;
• Написание уникального контента для сайтов (копирайтинг и рерайтинг).
Родные языки: русский, украинский;
Знание иностранных языков: английский (свободно), французский (свободно);
Знание ПК: на уровне продвинутого пользователя.
Основные достижения:
участие в международных научных конференциях и семинарах с устными докладами (2004 – Вена, Австрия; 2005 – Салдус, Латвия; 2006 – Прага, Чехия; 2007 – Делемон, Швейцария; 2008 – Катовице, Польша).
• Стипендиат программы фонда Виктора Пинчука "Завтра.UA", 2007.
Личностные качества:
Основательность, целеустремленность, высокая работоспособность, способность к саморазвитию.