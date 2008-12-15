Человек разносторонних талантов. Являюсь студентом 2 курса магистратура Биофака со специализацией по тропическим и субтропическим растениям.

Пишу тексты, статьи. Могу редактировать, т.к. у меня "врожденная грамотность". Могу написать любой реферат, курсовую по биологической, химической, отчасти медицинской тематике.

Занимаюсь техническими переводами различных мануалов.

Имею опыт работы с разлинчыми звуковыми редакторами и программами.

Т.к. я новичок в системе, взвинчивать цены не буду, но я сторонник нормальной оплаты.