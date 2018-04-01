SEO - Контекст - верстка, опыт более 2-х лет, пройдены курсы лучших агенств и настоящих гуру (Шахов Д., Живенков К., Нетология и т.д.)
О себе, предприниматель, 35 лет, по образованию фотограф-дизайнер, создал и продвинул не один личный и не только сайт, (портфолио специально не собирал) последний проект запущен с марта 18г. уже набирает серьезный вес по теме багетных мастерских в Яндексе(сайт и скрины, графики скину в личку), даже несмотря на то что создан на Joomla3
После чего решил заняться фрилансовой деятельностью, для интереса, потому могу взять и ваш проект совсем недорого.
Чем могу помочь -
- Большой опыт продвижение в поисковых системах.
- Так же в Я.Директе(контекст).
- Верстка любой сложности.
- PHP программирование.
И поскольку сам не раз обжигался на не опытных и недобросовестных фриналерах - не терплю безответственность, если возьму ваш проект, сделаю все, что бы добиться лучшего результата.
Желаю успехов вам и вашим проетам!
Макс Ла.
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