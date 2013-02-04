Вёрстка HTML/CSS:
• идентичность макету;
• бестабличная / табличная вёрстка;
• семантический (логически структурированный) код;
• стандарты W3C (HTML5, XHTML 1.1, XHTML 1.0 Strict, CSS3);
• вендорные CSS свойства;
• кроссбраузерность (IE 7+, Opera 9+, FireFox 3+, Safari 5, Chrome);
• минимум «лишнего» кода;
• верстка email-шаблонов;
• также знаю и пользуюсь css фреймворками (blueprint, bootstrap);
• для ускорения процесса вёрстки практикую использование Zen coding;
Особое внимание при вёрстке уделяется:
• структурированности кода;
• названию классов;
• структурной организации css файлов, их сборки;
• структурной организации картинок.
JavaScript програмирование (использую фреймворк JQuery):
• интерактивность страниц;
• визуальные эффекты;
• валидация форм;
Сбежал с ранее популярного ресурса: https://www.free-lance.ru/users/freemexx/