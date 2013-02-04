freemexx

Максим freemexx

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Кроссбраузерная, семантическая вёрстка с использованием HTML5/CSS3

Вёрстка HTML/CSS:

• идентичность макету;

• бестабличная / табличная вёрстка;

• семантический (логически структурированный) код;

• стандарты W3C (HTML5, XHTML 1.1, XHTML 1.0 Strict, CSS3);

• вендорные CSS свойства;

• кроссбраузерность (IE 7+, Opera 9+, FireFox 3+, Safari 5, Chrome);

• минимум «лишнего» кода;

• верстка email-шаблонов;

• также знаю и пользуюсь css фреймворками (blueprint, bootstrap);

• для ускорения процесса вёрстки практикую использование Zen coding;

Особое внимание при вёрстке уделяется:

• структурированности кода;

• названию классов;

• структурной организации css файлов, их сборки;

• структурной организации картинок.

JavaScript програмирование (использую фреймворк JQuery):

• интерактивность страниц;

• визуальные эффекты;

• валидация форм;

Сбежал с ранее популярного ресурса: https://www.free-lance.ru/users/freemexx/

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQuery
Отзывы заказчиков
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
5 баллов
11 лет назад
Требуется добропорядочный специалист. Вёрстка
В общем работу выполнил, но кое какие мелочи под конец не доделал и пропал. Но я зла не держу, в целом работа выполнена.
Всё отлично!
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