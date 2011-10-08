freenini

Харс freenini

 
38 летБеларусь/Полоцк
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ: УГТУ (специальность ПГС)

ЗНАНИЕ: AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CorelDRАW

AutoCADPhotoshop
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