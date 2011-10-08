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freenini
freenini
38 лет
Беларусь
/
Полоцк
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
12 лет назад
ОБРАЗОВАНИЕ: УГТУ (специальность ПГС)
ЗНАНИЕ: AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CorelDRАW
AutoCAD
Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Визитка. Автостекла
1055 просмотров
Визитка. Фотограф
641 просмотр
Визитка. Парикмахерская
2428 просмотров
Визитка. Служба доставки
917 просмотров
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