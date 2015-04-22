дизайнер полиграфической продукции

Качество, сроки, оптимальная цена!

Предлагаю следующие услуги:

• многостраничная верстка: книги, справочники, каталоги, презентации, журналы, газеты, ресторанные меню

• флаеры и листовки, буклеты

• рекламные модули в журналы

• дисконтные карты, визитки

• сертификаты, грамоты, приглашения, календари

На любой из проектов, над которыми работаю как исполнитель, создаю 1-2 шаблона, не более. Все шаблоны высылаю на рассмотрение только в JPG. Работаю с предоплатой 50%. Очень ценю своё время. Если я отказываюсь от сотрудничества, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием.

Не делаю бесплатных тестовых заданий, срочных заказов «нужно еще вчера», доработку и переделку чужих макетов!!!