дизайнер полиграфической продукции
Качество, сроки, оптимальная цена!
Предлагаю следующие услуги:
• многостраничная верстка: книги, справочники, каталоги, презентации, журналы, газеты, ресторанные меню
• флаеры и листовки, буклеты
• рекламные модули в журналы
• дисконтные карты, визитки
• сертификаты, грамоты, приглашения, календари
На любой из проектов, над которыми работаю как исполнитель, создаю 1-2 шаблона, не более. Все шаблоны высылаю на рассмотрение только в JPG. Работаю с предоплатой 50%. Очень ценю своё время. Если я отказываюсь от сотрудничества, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием.
Не делаю бесплатных тестовых заданий, срочных заказов «нужно еще вчера», доработку и переделку чужих макетов!!!
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Портфолио
- Электронный каталог134 просмотра
- Приглашения, обложки на диски166 просмотров
- Каталоги на выставки153 просмотра
- Листовки197 просмотров
- Настенные и карманные календари168 просмотров
- Визитки и дисконтные карты181 просмотр
- Фотоальбом о Сочи168 просмотров
Верстка полиграфии
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