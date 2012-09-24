11-ти летний опыт поддержки актуальности бухгалтерского учета на предприятии пищевой промышленности с производственными процессами, оптовой и розничной торговлей с удаленными филлиалами в системе 1С 77 (знание компонент бухгалтерского и оперативного учета, расчета, УРБД).

3-х летний, опыт поддержки актуальности бухгалтерского и оперативного учетов на предприятии пищевой промышленности с удаленными филлиалами в системе 1С 8.2 УПП (знание конфигураций Бухгалтерия, Управление персоналом, Управление торговлей, УПП, УТП, УАТП, Розница).

Организация обмена данными между различными конфигурациями на платформе 1С (создание правил обмена данными в конфигурации «Конвертация данных»).

Организация обмена данными в формате CommerceML (с сайтом, КПК и т.п.).

Создание обработок для подключения торгового оборудования (веса, фискальный принтер, сканер штрихкодов и т. д.).

Составление ТЗ и написание новой конфигурации с «нуля», внедрение под ключ.

Опыт руководства командой разработчиков и внедренцев.