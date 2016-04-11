freevano

Иван Жованик freevano

 
45 летУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
КАЧЕСТВЕННЫЙ WEB-ДИЗАЙН!

10 лет стажа. Красиво и грамотно!

Дизайн веб-сайтов, логотипов, баннеров, векторные иллюстрации.

Моё преимущество: Скорость - Исполнительность - Надежность!

Вся графика для web.

Skype: Freevano Мой сайт: Zhovanik.net

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