freeway-sun

Специалист в сфере филологии, редактирования.

Языки: русский, украинский - высокий уровень владения; английский - средний;

Профессиональные навыки: корректировка текстов, написание статей.

Опыт работы:

1. длительный опыт работы в сфере торговли косметикой: знаю составы, способы нанесения, разбираюсь по типам кожи, умею подбирать продукцию и работать с возражениями. Учитывая данные навыки, готова работать с материалами "о косметике";

2. рерайтер кулинарного сайта: написание уникальных статей (до 100% уникальности).