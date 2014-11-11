Работа приходящего бухгалтера, ведение на дому, ИП, ООО, з\плата по договоренности.Полное ведение
бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц
Организация учета и контроль правильности отражения операций в бухгалтерском и налоговом
учете : аренда, услуги, производство, купля-продажа;
Раздельный учет НДС; разные ставки НДС 10%, 18%;
Контроль изменений действующего законодательства и своевременное отображение их в системе бухгалтерского и налогового учета,
составлении и сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетностей,
работа в системе Банк-Клиент.
Обеспечение правильного начисления и перечисления налогов и сборов (НДС, Прибыль, Имущество, Транспортный и Земельный
и пр.) и страховых взносов в ПФР и ФСС;
Начисление и расчет заработной платы, премий, компенсаций;
Зарплата и кадры: прием, увольнение, компенсация, отпуск, начисление зарплаты,оформление трудовых книжек
Подготовка документов для камеральных, выездных проверок.