бухгалтер

Работа приходящего бухгалтера, ведение на дому, ИП, ООО, з\плата по договоренности.Полное ведение

бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц

Организация учета и контроль правильности отражения операций в бухгалтерском и налоговом

учете : аренда, услуги, производство, купля-продажа;

Раздельный учет НДС; разные ставки НДС 10%, 18%;

Контроль изменений действующего законодательства и своевременное отображение их в системе бухгалтерского и налогового учета,

составлении и сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетностей,

работа в системе Банк-Клиент.

Обеспечение правильного начисления и перечисления налогов и сборов (НДС, Прибыль, Имущество, Транспортный и Земельный

и пр.) и страховых взносов в ПФР и ФСС;

Начисление и расчет заработной платы, премий, компенсаций;

Зарплата и кадры: прием, увольнение, компенсация, отпуск, начисление зарплаты,оформление трудовых книжек

Подготовка документов для камеральных, выездных проверок.