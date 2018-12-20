frelancer1990

Анастасия Смирнова frelancer1990

 
33 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Доброго времени суток! Занимаюсь SEO-продвижением чуть больше года. Делаю все заказы на результат "как для себя". Пишите, отвечу на все интересующие вопросы.

УСЛУГИ:

  • Составление семантического ядра.
  • SEO аудит сайта.
  • Выявление ошибок.
  • SEO оптимизация сайта.
  • Продвижение сайта.
  • Составление тех.задания для программистов.
  • Другие работы по внутренней оптимизации.
  • Поиск белых трастовых ссылок.
  • Написание ТЗ для копирайтеров.
  • и многое другое.
  • Написание отчёта и рекомендаций.
СХЕМА РАБОТЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ:
  • Обсуждение проекта, постановка задач.
  • Предоплата 100%. (напрямую либо резервирование оплаты через СЕЙФ)
  • Оптимизация ресурса.
  • Продвижение.
  • Ежемесячный отчет.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
  • Топ 10 Google по среднечастотным и низкочастотным запросам.
  • Увеличение посетителей и продаж с сайта.
Аудит сайтаSEO-аудит сайтаСемантическое ядроSEO-оптимизация