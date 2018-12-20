frelancer1990

Анастасия Смирнова frelancer1990frelancer1990
33 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Доброго времени суток! Занимаюсь SEO-продвижением чуть больше года. Делаю все заказы на результат "как для себя". Пишите, отвечу на все интересующие вопросы.
УСЛУГИ:
- Составление семантического ядра.
- SEO аудит сайта.
- Выявление ошибок.
- SEO оптимизация сайта.
- Продвижение сайта.
- Составление тех.задания для программистов.
- Другие работы по внутренней оптимизации.
- Поиск белых трастовых ссылок.
- Написание ТЗ для копирайтеров.
- и многое другое.
- Написание отчёта и рекомендаций.
- Обсуждение проекта, постановка задач.
- Предоплата 100%. (напрямую либо резервирование оплаты через СЕЙФ)
- Оптимизация ресурса.
- Продвижение.
- Ежемесячный отчет.
- Топ 10 Google по среднечастотным и низкочастотным запросам.
- Увеличение посетителей и продаж с сайта.