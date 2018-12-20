frelancer1990

Доброго времени суток! Занимаюсь SEO-продвижением чуть больше года. Делаю все заказы на результат "как для себя". Пишите, отвечу на все интересующие вопросы.

УСЛУГИ:

Составление семантического ядра.

SEO аудит сайта.

Выявление ошибок.

SEO оптимизация сайта.

Продвижение сайта.

Составление тех.задания для программистов.

Другие работы по внутренней оптимизации.

Поиск белых трастовых ссылок.

Написание ТЗ для копирайтеров.

и многое другое.

Написание отчёта и рекомендаций.

Обсуждение проекта, постановка задач.

Предоплата 100%. (напрямую либо резервирование оплаты через СЕЙФ)

Оптимизация ресурса.

Продвижение.

Ежемесячный отчет.