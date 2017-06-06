Веб-дизайнер (UI/UX designer). Разработаю уникальный дизайн сайта, приложения

Приветствую!

Работаю в Sketch. Для выгрузки проектов разработчикам использую Zeplin. Использую Principle для анимированного прототипирования.

Ценю время партнёров, клиентов. Делаю в срок.

Навыки:

1. Web Design

2. UI/UX Design

3. Project Management

4. Prototyping

5. Wireframing

Инструменты:

1. Sketch App

2. Zeplin

3. Principle

4. Flinto

5. Affinity Designer

Контакты:

[email protected]

skype: timofeev.st

http://timofeevs.tilda.ws