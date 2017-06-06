Веб-дизайнер (UI/UX designer). Разработаю уникальный дизайн сайта, приложения
Приветствую!
Работаю в Sketch. Для выгрузки проектов разработчикам использую Zeplin. Использую Principle для анимированного прототипирования.
Ценю время партнёров, клиентов. Делаю в срок.
Навыки:
1. Web Design
2. UI/UX Design
3. Project Management
4. Prototyping
5. Wireframing
Инструменты:
1. Sketch App
2. Zeplin
3. Principle
4. Flinto
5. Affinity Designer
Контакты:
skype: timofeev.st
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page. Промо батончика Like It185 просмотров
- Landing page для Рокетбанка #2340 просмотров
- Landing page для Рокетбанка #1241 просмотр
- Дизайн внутренней страницы сайта Спортмастер162 просмотра
- Landing page для агентства недвижимости380 просмотров
- Landing page. Тестовое задание644 просмотра
- Сайт кафе в Майами229 просмотров
- Дизайн сайта юридического агентства161 просмотр
- Сайт школы кайтсерфинга в Испании350 просмотров
- Сайт по продаже/аренде офисных помещений168 просмотров
- Сайт агенства недвижимости в США196 просмотров
- Дизайн интернет-магазина запчастей341 просмотр