freshX

Станислав freshX

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-дизайнер (UI/UX designer). Разработаю уникальный дизайн сайта, приложения

Приветствую!

Работаю в Sketch. Для выгрузки проектов разработчикам использую Zeplin. Использую Principle для анимированного прототипирования.

Ценю время партнёров, клиентов. Делаю в срок.

Навыки:

1. Web Design  

2. UI/UX Design  

3. Project Management  

4. Prototyping  

5. Wireframing  

Инструменты:

1. Sketch App  

2. Zeplin  

3. Principle  

4. Flinto  

5. Affinity Designer

Контакты:

[email protected]

skype: timofeev.st

http://timofeevs.tilda.ws

Дизайн сайта
Портфолио
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