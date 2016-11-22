Веб дизайнер и программист.

Привет! Я юный веб дизайнер и программист окончивший академию и работающий на фрилансе. Готов помогать и радовать вас своей работою.Не буду много словить ведь времени не так много как хотелось бы.

Мои навыки:

- Веб-дизайн(flat, material);

-Дизайн для мобильных приложений;

-Адаптивный дизайн

-HTML

-HTML5

-CSS

Мои специализации:

-Landing page;

-Веб-дизайн;

-Ux/Ui дизайн.

Для работы использую:

-Adobe Photoshop;

-Lightroom;

-CorleDrow.

Благодарю за рассмотрение моей кандидатуры, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!