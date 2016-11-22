Веб дизайнер и программист.
Привет! Я юный веб дизайнер и программист окончивший академию и работающий на фрилансе. Готов помогать и радовать вас своей работою.Не буду много словить ведь времени не так много как хотелось бы.
Мои навыки:
- Веб-дизайн(flat, material);
-Дизайн для мобильных приложений;
-Адаптивный дизайн
-HTML
-HTML5
-CSS
Мои специализации:
-Landing page;
-Веб-дизайн;
-Ux/Ui дизайн.
Для работы использую:
-Adobe Photoshop;
-Lightroom;
-CorleDrow.
Благодарю за рассмотрение моей кандидатуры, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!