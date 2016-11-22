freudq

Тагир Ишмуратов freudq

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб дизайнер и программист.

Привет! Я юный веб дизайнер и программист окончивший академию и работающий на фрилансе. Готов помогать и радовать вас своей работою.Не буду много словить ведь времени не так много как хотелось бы.  

Мои навыки:

 - Веб-дизайн(flat, material);

 -Дизайн для мобильных приложений;

 -Адаптивный дизайн

 -HTML

 -HTML5

 -CSS

Мои специализации:

 -Landing page;

 -Веб-дизайн;

 -Ux/Ui дизайн.

Для работы использую:

 -Adobe Photoshop;

 -Lightroom;

 -CorleDrow.

Благодарю за рассмотрение моей кандидатуры, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество!