Занимаюсь копирайтом, рерайтом, переводом статей и различных материалов.

Привет! Зовут меня Рустам, как вы уже наверное догадались, я решил попробовать свои силы во фрилансе. Мне 21 год, в данный момент работаю барменом, не учусь, обучаюсь на подготовительных курсах на факультет журналистики при РУДН. Знания русского языка на высоком уровне, английский знаю выше среднего ( не хочу преувеличивать). Соглашусь на любую работу, т.к. мне нужен опыт для дальнейшего становления в области журналистики. Увлечений у меня много, в основном это музыка, игры, игровая журналистика, современная литература, блоггинг, культура различных стран мира, современные технологии, и многое другое. В общем пишите, буду рад научиться чему-то новому, а может и вы научитесь у меня.