frilanser15

Занимаюсь мониторингом репутации компаний и брендов. Предоставляю полный спектр услуг по SERM

﻿Репутационный менеджер

1. Мониторинг состояния репутации в сети интернет.

2.Предоставление официальных ответов от лица компании на все упоминания в интернете.

3.Нивелирование негативных отзывов клиентов

4.Работа с ускорением переиндексацией ресурсов в сети интернет.

5.Размещение статей в блог

6.Резмещение обширных отзывов с фото

7.Ввод агентов влияния на форумах для невилирования негатива

8.Предоставление полного отчета о проделанной работе.

9.Модерация и ведение социальных сетей.

Опыт работы год в didgital агенстве