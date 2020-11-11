frilanser15

Занимаюсь мониторингом репутации компаний и брендов. Предоставляю полный спектр услуг по SERM
Репутационный менеджер
1. Мониторинг состояния репутации в сети интернет.
2.Предоставление официальных ответов от лица компании на все упоминания в интернете.
3.Нивелирование негативных отзывов клиентов
4.Работа с ускорением переиндексацией ресурсов в сети интернет.
5.Размещение статей в блог
6.Резмещение обширных отзывов с фото
7.Ввод агентов влияния на форумах для невилирования негатива
8.Предоставление полного отчета о проделанной работе.
9.Модерация и ведение социальных сетей.
Опыт работы год в didgital агенстве
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