Качественная верстка сайтов в срок.

Знания: html, css(less), jquery, photoshop, AI

Цены:

-главная страница - от 35у.е.

-внутренние от 15у.е.

Стоимость и сроки выполнения каждого проекта обсуждаются индивидуально.

Требования к заказчику:

- чёткое ТЗ перед началом работы;

- оглашение требований к коду;

- сроки на выполнение проекта.

Дополнительная информация:

- изменение ТЗ в процессе работы влечет за собой

незначительное увеличение стоимости проекта. Старайтесь формулировать

задачи до старта работы над проектом;

- если через некоторое время в моей работе обнаружились неточности или

ошибки, я исправляю и дорабатываю все абсолютно бесплатно и в кратчайшие

сроки (доработки и исправления касаются только задания, которое было

предоставлено в начале проекта).

О себе:

Опыт верстки более 4 лет.