Знания: html, css(less), jquery, photoshop, AI
Цены:
-главная страница - от 35у.е.
-внутренние от 15у.е.
Стоимость и сроки выполнения каждого проекта обсуждаются индивидуально.
Требования к заказчику:
- чёткое ТЗ перед началом работы;
- оглашение требований к коду;
- сроки на выполнение проекта.
Дополнительная информация:
- изменение ТЗ в процессе работы влечет за собой
незначительное увеличение стоимости проекта. Старайтесь формулировать
задачи до старта работы над проектом;
- если через некоторое время в моей работе обнаружились неточности или
ошибки, я исправляю и дорабатываю все абсолютно бесплатно и в кратчайшие
сроки (доработки и исправления касаются только задания, которое было
предоставлено в начале проекта).
О себе:
Опыт верстки более 4 лет.