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Никита Хвостик
frioon
frioon
35 лет
Россия
/
Москва
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Дизайнер
Опыт работы 1 год.
Навыки работы в illusrator и photoshop
Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
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Проект №1
117 просмотров
Skan IT
116 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$4/час
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