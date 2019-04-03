frioon

Никита Хвостик frioon

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайнер

Опыт работы 1 год.

Навыки работы в illusrator и photoshop

Photoshop
Портфолио
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$4/час
от $4от 3 дней
нет рейтинга