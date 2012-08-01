"Порядочность, добросовестность, качество" -- мой девиз!

Здравсвуйте! Несмотря на то, что в круг Weblancer.net я влился совсем недавно, уже успел проникнуться многогранными талантами его участников и здоровым духом конкуренции, царящим на сайте. "Не продается вдохновение, но можно рукопись продать" -- сказал поэт. Я здесь за этим. Я пишу, я умею писать, я люблю писать. Гуманитарное образование и серьезный опыт работы в качестве редактора-копирайтера позволяют мне надеяться на собственную компетентность и профессионализм. У каждого текста есть душа: познать ее -- моя работа.