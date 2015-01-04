Оплата 50 р/1000 знаков Всего около 25000 знаков Опыт не обязателен, если есть талант При заявлении своей кандидатуры просьба выслать 2–3 собственных описания Высылаем примеры описаний
Копирайтинг21 заявка
Закрыт
10 лет назад
Оплата 50 р/1000 знаков Всего около 25000 знаков Опыт не обязателен, если есть талант При заявлении своей кандидатуры просьба выслать 2–3 собственных описания Высылаем примеры описаний
В свадебный салон требуется копирайтер для написания продающих описаний к свадебным платьям. Оплата 50 р/1000 знаков Опыт не обязателен, если есть талант Высылаем примеры описаний.