Начало хорошее, а финал сильно замят. Сроки растянуты были нереально, код нелепый, непонятный. Такое впечатление что названия дивов присваивались автоматическим редактором. Огромную кучу всего пришлось допиливать с программистом, особенно то, что касается динамических частей. В общем иногда казалось, что проще самому было сесть верстать.