Специализируюсь на Web разработке. Стаж: 3 года.
Стаж: 3 года
Специализации: Web разработка,SMO
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Отзывы заказчиков
$45
0 баллов
11 лет назад
Начало хорошее, а финал сильно замят. Сроки растянуты были нереально, код нелепый, непонятный. Такое впечатление что названия дивов присваивались автоматическим редактором. Огромную кучу всего пришлось допиливать с программистом, особенно то, что касается динамических частей. В общем иногда казалось, что проще самому было сесть верстать.