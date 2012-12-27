frizz123

Денис frizz123

 
32 годаРоссия/Петрозаводск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Специализируюсь на Web разработке. Стаж: 3 года.

Стаж: 3 года

Специализации: Web разработка,SMO

Ссылка на аккаунт free-lance.ru: https://www.free-lance.ru/users/Frizz123/

Примеры последних работ:

Сайты:

zolotioven.ru

gmeal.ru

digitalspb.com

inptz.ru/newsite

petrozavodsk-news.ru

kidscenter.ru

domdvordorogi-spb.ru

regionsvet.com

tvoe-nebo.ru

intellekt-torg.ru

media-kit.ru

made-art.ru

Продвижение Вконтакте:

http://vkontakte.ru/ptzxxxxbar

http://vkontakte.ru/zolotoioven

http://vk.com/ptz_afisha

http://vk.com/funny_ads

http://vk.com/gmeal

Отзывы заказчиков
mainframe_lab
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
0 баллов
11 лет назад
Сверстать сайт санатория Надежда
Начало хорошее, а финал сильно замят. Сроки растянуты были нереально, код нелепый, непонятный. Такое впечатление что названия дивов присваивались автоматическим редактором. Огромную кучу всего пришлось допиливать с программистом, особенно то, что касается динамических частей. В общем иногда казалось, что проще самому было сесть верстать.