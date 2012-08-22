frlncr_leontiev

О себе:

Занимался издательской деятельностью, участвовал в международных книжных выставках,

работал специалистом по дизайну и рекламе, техническим писателем, директором издательства, трейдером

разработать издательский проект (от бизнес-плана до его воплощения)

могу сочинять тексты на любые темы (статьи, книги от компьютерной до художественной литературы)

создавать аналитические материалы (ММВБ)

могу раскрутить любой бренд в блогах, на форумах

модерировать сайты

дизайн книг (обложки), журналов, лотипов

верстка книг