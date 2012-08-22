frlncr_leontiev

О себе:
Занимался издательской деятельностью, участвовал в международных книжных выставках,
работал специалистом по дизайну и рекламе, техническим писателем, директором издательства, трейдером
разработать издательский проект (от бизнес-плана до его воплощения)
могу сочинять тексты на любые темы (статьи, книги от компьютерной до художественной литературы)
создавать аналитические материалы (ММВБ)
могу раскрутить любой бренд в блогах, на форумах
модерировать сайты
дизайн книг (обложки), журналов, лотипов
верстка книг
Действие аккаунта приостановлено!