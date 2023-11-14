Видеомонтаж

Всем привет!

Меня зовут Федор и я монтирую уже около 5-ти лет. Среди моих работ есть музыкальные клипы, реклама, трейлеры, ютуб-формат, отчеты с мероприятий, видео-открытки и презентации. Имею опыт в работе со склейками, переходами, анимацией текста, кеингом, трекингом, наложением визуальных эффектов и базовой анимацией 2D логотипов. Также, совсем немного, умею работать с цветом и звуком.



Моё портфолио:

https://readymag.com/u628280742/4206366/