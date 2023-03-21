froggrof

Денис froggrof

 
21 годУкраина/Ровно
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Хто я?

Хей,

         Я розробник програмного забезпечення на Python із досвідом понад 5 років.

?? Чим можу бути корисним ?? 

  • Розробка ботів будь-якої важкості, з можливостями:

    • автентифікувати себе (увійти/вийти)

    • обхід служб антиботів (Incapsula, CloudFlare, Distil Network тощо)

    • обхід любих видів CAPTCHA

    • сканувати будь-які дані (текст, атрибути, посилання, зображення, таблиці)

    • збереження даних у файл (csv/tsv, json, xlsx) або базу даних (mysql, postgresql)

  • Можливість парсити дані будь-яких веб-сайтів із завантаженням JavaScript, блокуванням IP-адрес, обмеженням швидкості та захистом від капчі, PDF документи, тощо.

 ?? Переваги ?

  • Сучасний і зрозумілий інтефрейс ботів

  • Консультація при бажанні

  • 95% задоволених клієнтів

  • Відповідаю за усунення дефектів

  • ТЗ може бути змінене у разі потреби

  • Результати доступні в усіх популярних форматах (JSON, CSV, EXCEL, XML) 

?? Деякі проекти ??

  • Бот періодично перевіряє ціни Google Shopping.

  • Парсер, що збирає нові товари з Amazon щодня за розкладом.

  • Сканер, який зібрав 2 мільйони автомобільних запчастин з онлайн-магазину.

  • Система, яка миттєво збирає записи про нерухомість і обходить reCAPTCHA v3 (оцінка 0,7-0,9)

  • Веб-сканер розподілений між 30 службами та збирає статистику ключових слів із Google Ads

  • Кроулер з REST API та веб-інтерфейсом (моніторинг завдань, помилок, ротація IP та агентів).

Я буду доступний для підтримки 24/7 в телеграмі(mizqe). Відповідаю всім в порядку черги ??

JavascriptPythonMySQLPostgreSQLREST