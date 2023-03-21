Хей,
Я розробник програмного забезпечення на Python із досвідом понад 5 років.?? Чим можу бути корисним ??
Розробка ботів будь-якої важкості, з можливостями:
автентифікувати себе (увійти/вийти)
обхід служб антиботів (Incapsula, CloudFlare, Distil Network тощо)
обхід любих видів CAPTCHA
сканувати будь-які дані (текст, атрибути, посилання, зображення, таблиці)
збереження даних у файл (csv/tsv, json, xlsx) або базу даних (mysql, postgresql)
Можливість парсити дані будь-яких веб-сайтів із завантаженням JavaScript, блокуванням IP-адрес, обмеженням швидкості та захистом від капчі, PDF документи, тощо.
Сучасний і зрозумілий інтефрейс ботів
Консультація при бажанні
95% задоволених клієнтів
Відповідаю за усунення дефектів
ТЗ може бути змінене у разі потреби
Результати доступні в усіх популярних форматах (JSON, CSV, EXCEL, XML)
Бот періодично перевіряє ціни Google Shopping.
Парсер, що збирає нові товари з Amazon щодня за розкладом.
Сканер, який зібрав 2 мільйони автомобільних запчастин з онлайн-магазину.
Система, яка миттєво збирає записи про нерухомість і обходить reCAPTCHA v3 (оцінка 0,7-0,9)
Веб-сканер розподілений між 30 службами та збирає статистику ключових слів із Google Ads
Кроулер з REST API та веб-інтерфейсом (моніторинг завдань, помилок, ротація IP та агентів).
Я буду доступний для підтримки 24/7 в телеграмі(mizqe). Відповідаю всім в порядку черги ??