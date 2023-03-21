Хто я?

Хей,

Я розробник програмного забезпечення на Python із досвідом понад 5 років.

Розробка ботів будь-якої важкості, з можливостями: автентифікувати себе (увійти/вийти) обхід служб антиботів (Incapsula, CloudFlare, Distil Network тощо) обхід любих видів CAPTCHA сканувати будь-які дані (текст, атрибути, посилання, зображення, таблиці) збереження даних у файл (csv/tsv, json, xlsx) або базу даних (mysql, postgresql)

Можливість парсити дані будь-яких веб-сайтів із завантаженням JavaScript, блокуванням IP-адрес, обмеженням швидкості та захистом від капчі, PDF документи, тощо.

Сучасний і зрозумілий інтефрейс ботів

Консультація при бажанні

95% задоволених клієнтів

Відповідаю за усунення дефектів

ТЗ може бути змінене у разі потреби

Результати доступні в усіх популярних форматах (JSON, CSV, EXCEL, XML)

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Бот періодично перевіряє ціни Google Shopping.

Парсер, що збирає нові товари з Amazon щодня за розкладом.

Сканер, який зібрав 2 мільйони автомобільних запчастин з онлайн-магазину.

Система, яка миттєво збирає записи про нерухомість і обходить reCAPTCHA v3 (оцінка 0,7-0,9)

Веб-сканер розподілений між 30 службами та збирає статистику ключових слів із Google Ads

Кроулер з REST API та веб-інтерфейсом (моніторинг завдань, помилок, ротація IP та агентів).

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Я буду доступний для підтримки 24/7 в телеграмі(mizqe). Відповідаю всім в порядку черги ??