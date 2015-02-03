frokuz

София frokuz

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Журналист, писатель, автор текстов

У меня большой опыт написания статей любого жанра и любой тематики. Я также пишу рассказы и юмористические тексты. Являюсь соавтором развития и создания журнала "Яблочный Сок". Я ответственно и добросовестно подхожу к каждому заданию и проекту, поскольку уважительно отношусь к своей профессии и своей фамилии

Вот несколько примеров моих работ

1.       Яблочный Сок

http://yasok.ru/post/rozhdestvenskaya/

http://yasok.ru/post/dodengef/

http://yasok.ru/post/frolovskaya/

http://yasok.ru/post/gotonight/

http://yasok.ru/post/easyten/

2.       Мой личный сайт

http://www.sofiyafrolovskaya.ru/

3.      Порталспецпредложений Proxym

http://www.proxym.ru/news/25

http://www.proxym.ru/news/33

http://www.proxym.ru/news/34

http://www.proxym.ru/news/32

4.      Небанальныйдосуг www.gotonight.ru

http://gotonight.ru/concept225

http://gotonight.ru/concept292

http://gotonight.ru/concept55

http://gotonight.ru/concept258

http://gotonight.ru/concept301

http://gotonight.ru/concept11

http://gotonight.ru/concept294

http://gotonight.ru/concept238

http://gotonight.ru/concept218

 

 

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга