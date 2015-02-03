У меня большой опыт написания статей любого жанра и любой тематики. Я также пишу рассказы и юмористические тексты. Являюсь соавтором развития и создания журнала "Яблочный Сок". Я ответственно и добросовестно подхожу к каждому заданию и проекту, поскольку уважительно отношусь к своей профессии и своей фамилии
Вот несколько примеров моих работ
1. Яблочный Сок
http://yasok.ru/post/rozhdestvenskaya/
http://yasok.ru/post/dodengef/
http://yasok.ru/post/frolovskaya/
http://yasok.ru/post/gotonight/
2. Мой личный сайт
http://www.sofiyafrolovskaya.ru/
3. Порталспецпредложений Proxym
4. Небанальныйдосуг www.gotonight.ru
http://gotonight.ru/concept225
http://gotonight.ru/concept292
http://gotonight.ru/concept258
http://gotonight.ru/concept301
http://gotonight.ru/concept294
http://gotonight.ru/concept238
http://gotonight.ru/concept218