frolechkka

Елизавета frolechkka

 
22 годаРоссия/Тверь
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Рекламщик по образованию, таргетолог по призванию

Я помогу вашему бизнесу:

увеличить целевую аудиторию в аккаунте:

привлечь больше клиентов

повысить продажи

повысить узнаваемость бренда

масштабировать свой бизнес

Что входит в услугу:

Создание креативов (рекламных макетов)

Запуск до 4-х рекламных компаний

Создание аудиторий

Определение стратегии рекламы

Запуск рекламной кампании (далее РК)

Оптимизация РК (снижение стоимости за одно целевое действие)

Поиск идеальной рабочей связки (креатив + аудитория)

Подготовка профиля к рекламе

Что получите?

Готовый к рекламе профиль

Целевых подписчиков

Заявки на ваши услуги

Повышение узнаваемости

Рост охватов и вовлеченности