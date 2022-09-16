frolechkka

Рекламщик по образованию, таргетолог по призванию
Я помогу вашему бизнесу:
увеличить целевую аудиторию в аккаунте:
привлечь больше клиентов
повысить продажи
повысить узнаваемость бренда
масштабировать свой бизнес
Что входит в услугу:
Создание креативов (рекламных макетов)
Запуск до 4-х рекламных компаний
Создание аудиторий
Определение стратегии рекламы
Запуск рекламной кампании (далее РК)
Оптимизация РК (снижение стоимости за одно целевое действие)
Поиск идеальной рабочей связки (креатив + аудитория)
Подготовка профиля к рекламе
Что получите?
Готовый к рекламе профиль
Целевых подписчиков
Заявки на ваши услуги
Повышение узнаваемости
Рост охватов и вовлеченности
Действие аккаунта приостановлено!