Я - рерайтер-початківець з великим бажанням розвиватися в цій сфері і готовий вчитися. Маю досвід написання текстів на різні теми свого блогу. Володію українською та російською мовами на рівні вище за середній. Готовий працювати як на віддаленні, так і в офісі. Швидко навчаюсь, маю гарну пам'ять та уважність до деталей. Відповідально та ретельно підходжу до виконання завдань та вмію працювати в команді. Хочу розпочати свою кар'єру як рерайтер і готовий на будь-які труднощі, щоб досягти успіху в цій сфері.