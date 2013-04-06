frolovakate

Вид деятельности:
различные виды письменного перевода текстов с/на английский язык (газетно-публицистические, научные статьи, юридические документы, свидетельства, художественные произведения);
редактирование текстов
Образование:
Одесский национальный университет им.И.И. Мечникова, факультет романо-германской филологии, отделение перевода
Опыт работы:
Работала переводчиком и редактором в ИT-компании,
администратором и переводчиком в экспедиторской компании,
есть опыт преподавания английского языка,
участвовала в проекте коммунального предприятия «Агентство программ развития Одессы» с Мировым банком относительно развития городской инфраструктуры, занималась переводом технической части тендерной документации.
Свободно владею английским языком, изучала немецкий язык;
русский, украинский - родные языки.
Личные качества:
ответственная, целеустремленная, пунктуальная, дружелюбная, имею организаторские способности.
Увлекаюсь иностранными языками, музыкой, кино, театром, люблю читать и познавать мир.