frolovakate

Екатерина Фролова frolovakate

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
переводчик английского языка, редактор

Вид деятельности:

различные виды письменного перевода текстов с/на английский язык (газетно-публицистические, научные статьи, юридические документы, свидетельства, художественные произведения);

редактирование текстов

Образование:

Одесский национальный университет им.И.И. Мечникова, факультет романо-германской филологии, отделение перевода

Опыт работы:

Работала переводчиком и редактором в ИT-компании,

администратором и переводчиком в экспедиторской компании,

есть опыт преподавания английского языка,

участвовала в проекте коммунального предприятия «Агентство программ развития Одессы» с Мировым банком относительно развития городской инфраструктуры, занималась переводом технической части тендерной документации.

Свободно владею английским языком, изучала немецкий язык;

русский, украинский - родные языки.

Личные качества:

ответственная, целеустремленная, пунктуальная, дружелюбная, имею организаторские способности.

Увлекаюсь иностранными языками, музыкой, кино, театром, люблю читать и познавать мир.