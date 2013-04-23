front71

Александр front71

 
48 летРоссия/Кемерово
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Пунктуальность, точность и порядочность.

Высшее педагогическое образование. Опыт издания школьного журнала (верстка, дизайн, написание статей). Пишу программы на Pascal, Visual Basic, С++, HTML, Python. Большой опыт работы с MS Word, MS Excel. Опыт написания статей педагогической тематики, веду собственные блоги (отдых, информационные технологии). Имею публикации в региональных педагогических изданиях. Выполняю работу па транскрибации.

PythonНаписание статейHTMLVisual Basic
Отзывы заказчиков
thom1
Артём 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Задание на рандомизацию текста.
Отличная работа!
Благодарю за отличное задание.
Ответный отзыв
scraggy
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Нужен специалист по Exel
Отличный исполнитель, все сделано в срок и в соответствии с моими требованиями. Рекомендую всем!
Дмитрий отличный заказчик, четкая формулировка задания, оперативная проверка, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Было приятно работать. Спасибо!
Ответный отзыв
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Найти информацию по основам экологии
Спасибо за работу!
Спасибо Елене за замечательное задание и быструю оплату. Всего доброго, удачи в работе!
Ответный отзыв
Vizara
Марина 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка
Александр отличный исполнитель - ответственный, грамотный, пунктуальный. Он на "отлично" выполнил достаточно сложную подробную расшифровку аудио записи.
Большое спасибо Марине за отличное задание. Работа была проверена быстро, оплата перечислена без промедления. С Мариной приятно работать! Желаю успехов! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка аудио
Хорошая работа. Спасибо
Благодарю за хорошее задание и быструю оплату. Успехов в работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
5 отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$4/час
от 6 часов
нет рейтинга