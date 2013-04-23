Пунктуальность, точность и порядочность.
Высшее педагогическое образование. Опыт издания школьного журнала (верстка, дизайн, написание статей). Пишу программы на Pascal, Visual Basic, С++, HTML, Python. Большой опыт работы с MS Word, MS Excel. Опыт написания статей педагогической тематики, веду собственные блоги (отдых, информационные технологии). Имею публикации в региональных педагогических изданиях. Выполняю работу па транскрибации.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Благодарю за отличное задание.
$35
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель, все сделано в срок и в соответствии с моими требованиями. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Дмитрий отличный заказчик, четкая формулировка задания, оперативная проверка, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Было приятно работать. Спасибо!
$7
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Спасибо Елене за замечательное задание и быструю оплату. Всего доброго, удачи в работе!
$8
10 баллов
11 лет назад
Александр отличный исполнитель - ответственный, грамотный, пунктуальный. Он на "отлично" выполнил достаточно сложную подробную расшифровку аудио записи.
Ответный отзыв
Большое спасибо Марине за отличное задание. Работа была проверена быстро, оплата перечислена без промедления. С Мариной приятно работать! Желаю успехов! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$7
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа. Спасибо
Ответный отзыв
Благодарю за хорошее задание и быструю оплату. Успехов в работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Редактирование и Корректура
5 отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$4/час
от 6 часов
нет рейтинга