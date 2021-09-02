front715

Артём front715

 
34 годаАрмения/Ереван
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок - верстка сайтов - на &#9989;HTML 5/&#9989;CSS3/&#9989;Javascript/&#9989;Jquery/&#9989;Photoshop

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работа со мной вы экономите:

Деньги Качественно разрабатываю верстку на ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки.3 летний опыт

Нервы Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Занимаюсь:

HTML верстка

CSS3 - анимация эффекты и т.д.

Javascript Основы

Jquery - Слайды анимация и т.д.

Photoshop - быстро и качественно сверстать макет дизайна

Оплата:

﻿WebMoney: ID кошелка будет после работы﻿ со мной работать удобно и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Telegram:

https://t.me/Artyom715

Viber +34794202498﻿

JavascriptВерстка сайтаHTMLjQueryPhotoshop