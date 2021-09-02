Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работа со мной вы экономите:
Деньги Качественно разрабатываю верстку на ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. Прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки.3 летний опыт
Нервы Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Занимаюсь:
HTML верстка
CSS3 - анимация эффекты и т.д.
Javascript Основы
Jquery - Слайды анимация и т.д.
Photoshop - быстро и качественно сверстать макет дизайна
Оплата:
WebMoney: ID кошелка будет после работы со мной работать удобно и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Telegram:
Viber +34794202498