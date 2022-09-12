frontbackpro

Артем frontbackpro

 
44 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

-        Фронтенд-разработка веб-приложений с использованием технологий HTML, CSS, JS, JQuery.   -        Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка.   -        Применение стандартных библиотек для реализации слайдеров, всплывающих окон, каруселей таких как Slick Slider, Fancy Box, Popper JS и т.д.   -        Навыки на препроцессоре SCSS.   -        Реализация отправки данных из форм на почту.   -        Установка и запуск в проектах npm-пакетов, работа с таск-трекером Gulp.    -        Работа с API. Получение данных и отображение на странице в соответствии с дизайн-макетом.   -        Разработка калькуляторов на Java Script.   -        Создание Баз данных MySQL, а также реализация базового взаимодействия с клиентом внесение, получение, проверка данных в БД,

при помощи языка php.   -        Работа с React JS. Создание функциональных компонентов. Маршрутизация через react-router-dom. Работа с JSX и css.module. -        Взаимодействие с Git. Создание репозиториев, веток. Добавление файлов в слежение, коммиты, добавление изменений в главную ветку и т.д.   -        Работа с редактором Figma.  Корректировка и редактирование изображений проекта. Создание простых SVG-иконок при помощи кривых Безье.