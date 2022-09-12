frontbackpro

- Фронтенд-разработка веб-приложений с использованием технологий HTML, CSS, JS, JQuery. - Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка. - Применение стандартных библиотек для реализации слайдеров, всплывающих окон, каруселей таких как Slick Slider, Fancy Box, Popper JS и т.д. - Навыки на препроцессоре SCSS. - Реализация отправки данных из форм на почту. - Установка и запуск в проектах npm-пакетов, работа с таск-трекером Gulp. - Работа с API. Получение данных и отображение на странице в соответствии с дизайн-макетом. - Разработка калькуляторов на Java Script. - Создание Баз данных MySQL, а также реализация базового взаимодействия с клиентом внесение, получение, проверка данных в БД,

при помощи языка php. - Работа с React JS. Создание функциональных компонентов. Маршрутизация через react-router-dom. Работа с JSX и css.module. - Взаимодействие с Git. Создание репозиториев, веток. Добавление файлов в слежение, коммиты, добавление изменений в главную ветку и т.д. - Работа с редактором Figma. Корректировка и редактирование изображений проекта. Создание простых SVG-иконок при помощи кривых Безье.